Homem mata 3 colegas de trabalho a facadas em fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo

Três funcionários foram mortos a facadas dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, na manhã deste sábado (1º).

O autor do ataque, um operador de empilhadeira terceirizado da empresa, foi preso em flagrante após ser contido por pessoas que estavam no local, mas morreu horas depois na carceragem.

Segundo o g1, o crime aconteceu por volta das 5h50 na unidade da empresa localizada na Avenida Marginal Direita Anchieta, no bairro Rudge Ramos. O caso foi registrado como triplo homicídio no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

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As vítimas foram identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, conferente; Edvaldo Santos da Silva, de 44 anos, supervisor; e Douglas de Souza Vieira, de 39 anos, operador de empilhadeira.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após uma denúncia de ataque com faca. Ao chegarem à fábrica, os policiais encontraram os três funcionários caídos e o suspeito já imobilizado por pessoas que estavam na empresa.

O homem apontado como autor do crime foi identificado como Claudio Henrique da Silva, de 33 anos, também operador de empilhadeira. Conforme relatos de testemunhas registrados no boletim, ele estava de folga no dia do crime, mas teria ido até a fábrica especificamente para atacar os colegas.

Investigação apura possível motivação

Testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram que Claudio possivelmente era alvo de bullying praticado por duas das vítimas. A informação, entretanto, faz parte dos depoimentos colhidos durante a investigação e ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Ainda de acordo com os relatos, Douglas de Souza Vieira teria sido atingido ao tentar impedir o ataque contra os outros dois funcionários. O boletim de ocorrência não detalha a sequência das agressões nem informa se havia registros anteriores de desentendimentos entre os envolvidos.

A Bombril informou que o autor do ataque era um colaborador terceirizado e que ele teria sofrido um surto antes de atacar os colegas.

Suspeito morreu na carceragem

Após ser contido e preso em flagrante, Claudio Henrique da Silva foi levado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, juntamente com testemunhas do caso.

Segundo a polícia, ele morreu posteriormente na carceragem em uma ocorrência tratada como suicídio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

O boletim de ocorrência permanecia em elaboração na manhã deste sábado e será encaminhado para análise do delegado titular, que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Veja nota da Bombril:

"A Bombril informa que um colaborador terceirizado foi preso após um surto dentro das instalações na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde esfaqueou colegas de trabalho e vitimou fatalmente três pessoas. A companhia acionou os órgãos responsáveis, acompanha e colabora com as investigações. A Bombril repudia veementemente o ato, se solidariza com as famílias das vítimas e informa que está prestando a assistência necessária".