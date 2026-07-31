Confronto entre agentes da PF e suspeitos provoca troca de tiros no Aeroporto de Guarulhos

Um confronto entre agentes da Polícia Federal e suspeitos armados provocou uma troca de tiros na tarde desta sexta-feira (31), nas proximidades do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Pelo menos cinco suspeitos armados com fuzis tentaram fugir do local com uma carga de drogas. Os criminosos teriam ido em direção a uma área de mata nas proximidades do aeroporto e abandonado parte dos entorpecentes pelo trajeto.

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As forças de segurança continuam trabalhando nas buscas pelos suspeitos. A operação conta com apoio do helicóptero Águia, equipes do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do policiamento territorial.

Matéria em atualização.