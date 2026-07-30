Fotógrafa é encontrada morta após 5 dias desaparecida em trilha no Paraná

A fotógrafa Ana Carolina Camilo, de 29 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (30), após ficar cinco dias desaparecida em uma trilha em Sapopema, no Norte do Paraná. As informações são do g1.

Na tarde do último sábado (25), Ana Carolina fazia a trilha no Salto das Orquídeas na companhia de uma amiga, quando as duas resolveram atravessar um rio com o auxílio de cordas.

Durante a travessia, Ana Paula caiu no rio e foi levada pela correnteza, que estava agitada por conta de chuvas recentes. A amiga tentou ajudá-la, mas também se desequilibrou e caiu na água.

Ela conseguiu se salvar se agarrando em uma pedra a 500 metros do local da queda, onde ficou até a manhã do domingo (26), quando foi encontrada por um funcionário do complexo de cachoeiras. A mulher foi resgatada e está internada com uma fratura na coluna.

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Imagens de drone

O corpo de Ana Carolina só foi encontrado na manhã desta quinta (30), por meio de imagens captadas por um drone. Cerca de 30 pessoas, entre bombeiros e voluntários, participaram das buscas.

O corpo da vítima estava no poço de uma cachoeira, segundo informou o secretário de Segurança Pública (Sesp) do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Ainda conforme o secretário, o trabalho de remoção do corpo de Ana Paula deve durar em torno de três horas.

"Agora, vai ser feito todo o procedimento pericil para verificar qual a causa da morte, se foi só em decorrência do afogamento, trauma da queda, enfim", disse ele à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.