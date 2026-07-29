Jornalista Eduardo Meirelles morre aos 30 anos, no Rio

O jornalista Eduardo Meirelles morreu aos 30 anos, na madrugada desta quarta-feira (29). O falecimento foi confirmado no Rio de Janeiro, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

A atriz Lucélia Santos, de 69 anos, que teve a biografia "Lucélia Santos: Coragem para Lutar" escrita por ele, lamentou a morte do profissional da comunicação em uma publicação no Instagram.

"Meu querido, amado amigo Duda, Eduardo Meirelles. Quanta vida! Quanta paixão você sempre teve em tudo que fez e criou por aqui. Não consigo acreditar. Voa, Duda, com os anjos e a paz. Te amo eternamente. Estaremos juntos eternamente", escreveu na publicação.

Quem era Eduardo Meirelles?

Eduardo Meirelles nasceu em Luziânia (GO), próximo do Distrito Federal. Ele se formou em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB) e atuou em movimentos estudantis durante a graduação.

Ele chegou a participar do Centro Acadêmico de Comunicação Social da UnB e do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da mesma instituição, trabalhando em defesa dos estudantes de baixa renda.

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Após a graduação, atuou como assessor de imprensa no Senado Federal e trabalhou na redação do Poder360. Em 2019, também trabalhou em defesa dos povos indígenas e apresentou um podcast sobre meio ambiente.

Em parceria com a atriz Lucélia Santos, que protagonizou A Escrava Isaura (1976), escreveu a biografia dela. A obra era uma celebração dos 50 anos de carreira da artista.