Pinça cirúrgica de 18 centímetros é esquecida em paciente após procedimento

Uma mulher teve uma pinça cirúrgica de 18 centímetros esquecida no próprio abdômen após a realização de um procedimento de remoção do útero, realizado na Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista (SP).

A cirurgia inicial teria ocorrido no início do ano e o instrumento foi descoberto somente em abril, três meses depois, quando ela retornou ao centro cirúrgico por conta de dores intensas. As informações são do g1.

No procedimento de emergência por conta das dores, a paciente, identificada como Érica Cristina Bannai Von Hoonholtz, teve a pinça cirúrgica do tipo kelly — usada para manipulação de tecidos e clampeamento de vasos sanguíneos — encontrada no próprio corpo.

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Segundo o portal, a equipe médica constatou, ao retirar o instrumento, que parte do intestino delgado de Érica estava necrosado. Por conta das complicações, a mulher teve que passar por outras cirurgias.

Além da remoção do útero e da retirada da pinça, a paciente também foi submetida a um procedimento para corrigir uma hérnia e drenar um abscesso intestinal e outro para tratar um abscesso hepático.

Reconhecimento do erro e apoio da Santa Casa

O erro na primeira cirurgia, conforme Érica relatou ao g1, foi reconhecido pela Santa Casa e a instituição passou a custear todos os atendimentos consequentes.

Além da assistência a ela, o hospital também passou a oferecer acompanhamento psicológico aos filhos da mulher.

Apesar do apoio dado pela Santa Casa, não houve, ainda, um acordo oficialmente firmado entre ela e o médico responsável pelo erro. Um primeiro contato de advogados do profissional ocorreu, mas sem sequência.

Caso corre na esfera criminal

A paciente registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e, na esfera criminal, há um Termo Circunstanciado tramitando na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do município.

Conforme a Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista afirmou ao g1, a instituição não faz manifestações públicas sobre casos individuais por questões de sigilo, privacidade e proteção de dados pessoais.

No entanto, a entidade ressaltou ao portal que “permanece à disposição” para prestar esclarecimentos às autoridades devidas.