Anvisa proíbe venda de fibra capilar e creme alisante para cabelos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de uma fibra capilar, de um creme relaxante para cabelos e de um produto antimofo devido a irregularidades no registro sanitário. O órgão também determinou a apreensão dos produtos, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27).

Segundo a Anvisa, todos os lotes do creme relaxante Miss Hidrat para uso líquido ativador guanidina fabricados a partir de 20/12/2023 pela empresa Anaber - Cosméticos Indústria e Comércio Ltda devem ser recolhidos. O item é usado para o alisamento de cabelos.

Outra resolução da agência também atinge todos os lotes da Fibra Capilar Full Hair Instantly, pois produto estava sendo vendido sem registro ou notificação junto à Anvisa.

A medida proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do cosmético.

Veja também Ser Saúde Anvisa alerta que medicamento retatrutida ainda não está aprovada para uso Ser Saúde Anvisa suspende venda, distribuição e consumo de ricota fresca da marca Vaidosa

A terceira medida tem como alvo todos os lotes do produto Mata Mofo Eurodecor, também por falta de registro ou notificação junto ao órgão.

As três resoluções já entram em vigor nesta segunda-feira (27). De acordo com o documento, os produtos infringem a legislação sanitária por não respeitarem a notificação exigida pela Anvisa.