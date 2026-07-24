Anvisa suspende venda, distribuição e consumo de ricota fresca da marca Vaidosa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (24), a suspensão da venda, da distribuição e do consumo da Ricota Fresca da marca Vaidosa.

De acordo com comunicado da entidade, a empresa responsável, Vaidosa Indústria e Comércio de Alimentos, informou à Agência que fará o recolhimento voluntário dos lotes:

148;

153;

166;

167.

Os produtos serão recolhidos devido à ausência de comprovação documental de atendimento à especificação de grau alimentício do hidróxido de sódio, utilizado como coadjuvante de tecnologia para correção de pH no processo de fabricação.

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A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.

A Laticínios Vaidosa informou, em comunicado em suas redes sociais, na última segunda-feira (20), que “por medida preventiva e em compromisso com a qualidade, a segurança dos alimentos e o respeito aos consumidores, o recolhimento voluntário do produto”.

Lotes envolvidos:

148-Validade: 18/07/2026

153-Validade: 23/07/2026

166-Validade: 05/08/2026

167-Validade: 06/08/2026

“Solicitamos que consumidores e estabelecimentos que possuam algum desses lotes não consumam nem comercializem o produto”, expressa ainda trecho do comunicado.

A empresa ainda disponibilizou contato da equipe para orientações sobre a devolução e substituição do produto: