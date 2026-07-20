Mulher tem síndrome rara do coração feliz após casamento do filho

Uma mulher de 65 anos foi ao hospital e descobriu estar com síndrome do coração feliz. O caso foi publicado na revista científica Oxford Medical Case Reports, no início do mês.

A paciente procurou atendimento médico porque sentiu dores e faltar de ar após o casamento do filho.

Os médicos observaram que a mulher apresentava um quadro parecido com o que acontece com o coração em cenários de felicidade avassaladora.

Após exames, a condição diagnosticada foi uma ramificação rara da chamada síndrome de Takotsubo (TTS) ou cardiomiopatia de Takotsubo.

Essa síndrome pode ser desencadeada por eventos emocionais positivos, ao contrário do subtipo mais conhecido como síndrome do coração partido (SCP). Em casos raros, o quadro pode levar à morte.

A paciente foi tratada corretamente e recebeu alta hospitalar com terapia medicamentosa.

"Ela está ansiosa para testemunhar os momentos mais felizes de seus outros filhos nos próximos anos", disseram os autores do artigo.

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HISTÓRICO DA PACIENTE

O estudo não traz detalhes sobre localização da internação, mas expõe que ela possuía um histórico médico de hipertensão, diabete mellitus tipo II e dislipidemia.

Além disso, a paciente esta sendo acompanhada em consultas ambulatoriais de cardiologia devido à dor torácica atípica há vários meses antes da consulta.

“Os exames ambulatoriais, incluindo eletrocardiograma (ECG) e ecocardiografia transtorácica, apresentaram resultados normais. A paciente mostrou-se relutante em prosseguir com os demais exames diagnósticos e abandonou o acompanhamento”, ainda segundo o documento.

SINTOMAS DA TAKOTSUBO

O primeiro caso documentado de TTS foi relatado em 1983 no Hospital Municipal de Hiroshima, no Japão.

Já a síndrome do coração feliz foi descrita pela primeira vez pela Dr. Jelena-Rima Ghadri, em 2016.

São alguns dos sintomas da síndrome de Takotsubo (TTS):