Quais as diferenças entre lipedema e retenção de líquidos? Veja o que dizem especialistas

O lipedema e a retenção de líquidos causam mudanças no corpo, evidentes principalmente pelo inchaço e desconforto. No entanto, apesar das semelhanças, eles possuem causas diferentes. A retenção de líquidos é uma condição variável, enquanto o lipedema é considerado crônico e relacionado ao acúmulo de gordura.

Em ambos os casos, é importante buscar um profissional para entender o melhor tratamento. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o cirurgião vascular Mauro Figueiredo Carvalho de Andrade* e a endocrinologista Dhiãnah Santini** apresentaram as principais diferenças, listaram as áreas afetadas em cada caso e abordaram formas de tratamento.

A especialista explica que é sempre importante investigar a retenção de líquidos, já que essa condição pode estar relacionada com doenças importantes, como insuficiência cardíaca, hepática ou renal.

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O que é lipedema?

O lipedema é uma doença crônica do tecido adiposo. Conforme o cirurgião vascular Mauro Figueiredo, ela se caracteriza por distribuição anormal de gordura acompanhada de sintomas inflamatórios locais.

O que é retenção de líquidos?

A retenção de líquidos é considerada um edema, ou seja, um acúmulo excessivo de líquidos nos tecidos do corpo. Nesses casos, é possível identificar um inchaço visível na pele e pode acometer principalment os membros inferiores.

Principais causas

Dentre as principais causas da retenção de líquidos, o cirurgião vascular Mauro Figueiredo destaca:

Alterações hormonais;

Uso de medicamentos;

Excesso de sódio na alimentação;

Processos inflamatórios;

Doenças cardiovasculares ou renais.

Conforme Santini, a retenção também pode ocorrer em situações de inatividade prolongada, como viagens longas.

Quais as principais diferenças entre lipedema e retenção de líquidos?

O especialista apontou que enquanto o lipedema apresenta uma distribuição desproporcional da gordura, a retençao de líquidos costuma deixar uma depressão na pele quando se testa por meio da pressão com o dedo. Ou seja:

Lipedema: registra um acúmulo de gordura;

registra um acúmulo de gordura; Retenção de líquidos: apresenta um acúmulo de líquidos.

Além disso, o lipedema costuma causar dor ao toque, enquanto a retenção de líquidos pode provocar sensação de peso ou de inchaço.

Quais as regiões mais afetadas?

O lipedema pode se concentrar em regiões que vão do quadril à perna, mas não desaparece apenas com o emagrecimento.

Por sua vez, a retenção de líquidos registra inchaços nas pernas, pés e tornozenlos, podendo melhorar com mudanças de hábitos alimentares.

Legenda: Os especialistas apontam que a retenção de líquidos pode provocar sensação de peso ou de inchaço. Foto: Shutterstock/Sebw.

Quais sintomas podem indicar lipedema?

Desproporção, sensibilidade ao toque, equimoses espontâneas e não varia com o repouso.

Como se diferenciam da retenção?

A retenção normalmente melhora com o repouso, afeta principalmente as partes distais do membro e não tem dor ao toque nem equimoses.

Como é feito o diagnóstico de lipedema?

O cirurgião vascular explicou que o diagnóstico precisa ser realizado por meio de exame clínico. Além disso, também consideram o histórico do paciente.

Na consulta, serão analisados os sinais para diferenciar entre obesidade, retenção de líquidos e lipedema.

Dentre os especialistas que podem ajudar, estão:

Angiologista;

Cirurgião vascular;

Dermatologista;

Endocrinologista.

Existe tratamento para lipedema?

Sim. O cirurgião vascular Mauro Figueiredo aponta que existe tratamento para lipedema.

"Ele é multidisciplinar, incluindo cirurgião vascular, cirurgião plástico, nutricionista, psicólogo e educador físico". Mauro Figueiredo Cirurgião vascular

Como é feito o diagnóstico da retenção de líquidos?

A endocrinologista Dhiãnah Santini aponta que o diagnóstico depende da intensidade da retenção.

O exame físico pode ajudar a identificar nos casos em que essa retenção é mais evidente. "Ao pressionar a perna, por exemplo, fica uma marca chamada 'cacifo', que indica acúmulo de líquido. Quando esse sinal está presente, geralmente já existe uma retenção em torno de dois litros de líquido", explica.

Já em ocorrências mais leves, em que o acúmulo está distribuído pelo corpo, a retenção pode ser identificada através do exame de bioimpedância.

No caso em que o líquido se acumula em cavidades, como no abdômen, pulmões ou ao redor do coração, Santini detalha que são necessários exames de imagem, como:

Ultrassonografia;

Raio-X;

Tomografia.

Como reduzir a retenção de líquidos?

O tratamento para reduzir a retenção de líquidos vai depender da causa. No caso da retenção que está associada ao excesso de sódio na alimentação, Santini explica ser importante reduzir o consumo de alimentos ricos nesse componente.

Legenda: O tratamento da retenção de líquidos depende da causa. Foto: Shutterstock/Alf Ribeiro.

Além disso, a prática de atividade física regultar também ajuda a melhorar a circulação e evitar o acúmulo de líquidos.

Ela também cita ser fundamental investigar possíveis doenças cardíacas, hepáticas ou renais. "Elas podem estar por trás do problema e, em alguns casos, processos inflamatórios também contribuem para a retenção de líquidos e precisam ser tratados adequadamente", afirma.

Perguntas frequentes

Lipedema é a mesma coisa que celulite?

Não. São condições diferentes. A celulite é considerada uma infecção da pele e do tecido subcutâneo, causada por bactérias. Essa condição exige tratamento com antibióticos.

Já o lipedema é uma doença caracterizada por inflamação do tecido adiposo, geralmente localizada nos membros inferiores. Esse processo inflamatório pode provocar retenção de líquidos, dor e aumento do volume da região afetada.

Ao Diário do Nordeste, Santini destacou que a "celulite" estética, que causa as ondulações na pele, não é uma infecção e também não apresenta o mesmo processo inflamatório característico do lipedema.

Como saber se meu inchaço é retenção de líquidos?

Para isso, é preciso realizar uma avaliação médica. Conforme apontado acima, o diagnóstico pode ser clínico e envolve a análise do histórico do paciente.

Tanto no caso do lipedema, quanto da retenção de líquidos, o exame físico é fundamental.

Quem tem lipedema sempre está acima do peso?

Não. Apesar da maioria dos casos estar associado com excesso de gordura corporal, algumas pessoas podem apresentar peso considerado normal e ainda assim ter um percentual elevado de gordura no corpo.

Esses casos são conhecidos popularmente como "falso magro". Assim, nem todo paciente com lipedema é obeso.

Drenagem linfática ajuda no lipedema?

A drenagem linfática pode auxiliar na circulação e proporcionar alívio dos sintomas, mas, sozinha, não trata o lipedema.

Legenda: As massagens ajudam a reduzir a retenção de líquidos. Foto: Shutterstock/BonNontawat.

Santini citou que o tratamento deve estar baseado principalmente na:

Perda de peso;

Prática regular de atividade física;

Alimentação adequada.

Segundo ela, a drenagem funciona como um complemento, ajudando a melhorar a circulação local, mas não substitui as medidas fundamentais para o controle da doença.

O lipedema tem cura?

Não. No entanto, o lipedema pode ser controlado e apresentar regressão significativa com tratamento adequado.

*Mauro Figueiredo Carvalho de Andrade é cirurgião vascular e integrante da Comissão de Doenças Linfáticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP).

**Dhiãnah Santini é endocrinologista e docente do Instituto de Educação Médica - IDOMED.