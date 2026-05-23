Obesidade não se resolve com fórmulas prontas

Escrito por Fernando Guanabara producaodiario@svm.com.br
23 de Maio de 2026 - 06:00
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Legenda: Fernando Guanabara é médico

Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 60% da população brasileira está acima do peso, e a obesidade mais que dobrou nas últimas duas décadas, atingindo cerca de um em cada quatro adultos. O avanço da doença tem preocupado especialistas porque a obesidade está diretamente associada ao aumento de casos de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e problemas emocionais ligados à autoestima e à qualidade de vida. 

Vale destacar o crescimento no número de pessoas frustradas com tentativas repetidas de emagrecimento. Muitos pacientes já passaram por dietas restritivas, cardápios genéricos e métodos rápidos divulgados na internet, sem alcançar resultados duradouros. A ideia muitas vezes emplacada como fórmula universal para emagrecer é um dos maiores erros quando se fala em saúde metabólica. Cada organismo responde de maneira diferente aos alimentos, à rotina, ao sono e até aos fatores hormonais e emocionais. Por isso, estratégias que funcionam para uma pessoa podem não funcionar para outra. 

Os desmotivados carregando sentimento de culpa por acreditarem que “não conseguem emagrecer”. Dietas prontas e orientações genéricas raramente consideram histórico familiar, exames laboratoriais, metabolismo, uso de medicamentos, rotina de trabalho e relação com a alimentação. A condução do tratamento da obesidade tende a apresentar melhores resultados quando considera as particularidades de cada indivíduo. Hábitos de vida, rotina e limitações físicas, além das metas individuais, influenciam diretamente na adesão e na continuidade do processo. 

Promessas de emagrecimento acelerado desconsideram fatores importantes envolvidos no controle do peso, enquanto o acompanhamento adequado busca construir mudanças progressivas e sustentáveis ao longo do tempo. É preciso compreender que obesidade não pode ser tratada apenas como questão estética. Trata-se de uma doença complexa, multifatorial e crônica, que exige acompanhamento sério, orientação técnica e acolhimento. O excesso de peso muitas vezes está ligado à ansiedade, privação de sono, sobrecarga profissional e hábitos adquiridos ao longo da vida. 

Fernando Guanabara é médico

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