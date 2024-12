Yasmin Brunet mostra antes e depois de tratamento para lipedema

A influenciadora digital e ex-BBB Yasmin Brunet impressionou quem a acompanha nas redes sociais ao mostrar, na quarta-feira (18), seu antes e depois após fazer um tratamento para diminuir o lipedema.

Ela perdeu 14kg de gordura e 1kg de massa magra durante o processo, entre outubro e dezembro. Nos Stories de Yasmin, o médico da artista, o cirurgião vascular Alexandre Amato, explicou que a dieta da Yasmin consistiu em cortar o glúten. O lipedema é uma doença vascular crônica, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura e inchaço.

Legenda: Yasmin Brunet perdeu, ao todo, 15kg Foto: Reprodução/Instagram

O profissional da saúde ainda explicou que para o paciente que faz cirurgia, é possível perder 4,5 litros de gordura. No caso de Yasmin, sem intervenção cirúrgica, ela perdeu 4,6 litros.

“Olha esse antes e depois, eu estou muito chocada! 15 kg, olha como melhorou”, disse a filha de Luiza Brunet impressionada com o resultado.

Em entrevista à Vogue Brasil, em outubro, Yasmin disse que engordou 10kg quando participou do BBB, no começo deste ano. “Eu estava super acima do meu peso, tinha compulsão [alimentar]. Comi muito lá na casa para aliviar o estresse e a ansiedade. Saí com 10 kg acima do meu peso, super inflamada e com o lipedema no pior que já esteve”.