Anvisa suspende importação de colírios da fábrica francesa Excelvision

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação de todos os medicamentos da empresa Excelvision, farmacêutica que fabrica colírios e géis oftálmicos para diversas marcas globais.

Conforme a determinação, está suspensa a entrada dos produtos oftalmológicos da marca no Brasil. As medidas preventivas, publicadas nesta sexta-feira (17/7) no Diário Oficial da União (DOU), têm o intuito de evitar a circulação dos produtos no país.

Além disso, a Agência suspendeu a importação do medicamento Zonidra - 20 MG/ML X 5 ML, também fabricado pela Excelvision. A medida é de precaução, uma vez que o produto nunca chegou a ser vendido no Brasil, apesar de ter registro.

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Lotes suspensos

Segunda a Anvisa, estão suspensos todos os lotes dos produtos Hyabak e Thealiz Duo produzidos na fábrica da Excelvision a partir da data 5/6/2026.

Orientações da Anvisa

A Anvisa orienta que os consumidores não façam uso dos produtos mencionados e verifiquem a rotulagem para checar o local de fabricação.

Em casos de suspeita, a Agência recomenda também que entrem em contato com a empresa.

Conforme inspeção da Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM) em junho, foi constatado o descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos. O órgão emitiu alerta sanitário internacional.