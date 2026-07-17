Anvisa suspende importação de colírios da fábrica francesa Excelvision

Medida tem o intuito de evitar a entrada dos produtos no país.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 17:14
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Legenda: Está suspensa a entrada dos produtos oftalmológicos da marca no Brasil.
Foto: Rohane Hamilton/Shutterstock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação de todos os medicamentos da empresa Excelvision, farmacêutica que fabrica colírios e géis oftálmicos para diversas marcas globais.

Conforme a determinação, está suspensa a entrada dos produtos oftalmológicos da marca no Brasil. As medidas preventivas, publicadas nesta sexta-feira (17/7) no Diário Oficial da União (DOU), têm o intuito de evitar a circulação dos produtos no país.

Além disso, a Agência suspendeu a importação do medicamento Zonidra - 20 MG/ML X 5 ML, também fabricado pela Excelvision. A medida é de precaução, uma vez que o produto nunca chegou a ser vendido no Brasil, apesar de ter registro.

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Lotes suspensos

Segunda a Anvisa, estão suspensos todos os lotes dos produtos Hyabak e Thealiz Duo produzidos na fábrica da Excelvision a partir da data 5/6/2026.

Orientações da Anvisa

A Anvisa orienta que os consumidores não façam uso dos produtos mencionados e verifiquem a rotulagem para checar o local de fabricação.

Em casos de suspeita, a Agência recomenda também que entrem em contato com a empresa.

Conforme inspeção da Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM) em junho, foi constatado o descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos. O órgão emitiu alerta sanitário internacional.

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