Anvisa anuncia recolhimento de xampus e cosméticos de linha sem registro sanitário; saiba quais

Produtos da linha DC Biocosméticos devem ser recolhidos e tiveram a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme divulgado nesta segunda-feira (29).

A determinação se refere a todos os lotes de xampus, condicionadores, loção de limpeza, hidratante e pomada da linha, que foram produzidos por diferentes fabricantes.

A medida se deve a uma série de irregularidades referentes aos cosméticos, que estavam sendo fabricados e vendidos sem registro sanitário.

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Além do desacordo com a legislação pela ausência de regularização sanitária, um dos produtos atingidos, a Pomada Alívio da Pele DC Biocosméticos, era enquadrado como um cosmético, mas apresentava propriedades terapêuticas no rótulo.

A lista de produtos atingidos pela determinação da Anvisa é composta por:

Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos;

Pomada Alívio da Pele DC Biocosméticos;

Loção de Limpeza Suave DC Biocosméticos;

Biohidratante Restaurador Probiótico DC Biocosméticos;

Condicionador Suave Bondade DC Biocosméticos;

Shampoo Limpeza Suave Ternura DC Biocosméticos.

Junto da medida referente aos produtos da linha DC Biocosméticos, também foi determinada pela Anvisa a apreensão de cosméticos rotulados como sendo fabricados pela empresa ATSUM Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Conforme a agência, a ATSUM Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. encerrou atividades em dezembro de 2019, sendo indevido usar os dados cadastrais da empresa na rotulagem.