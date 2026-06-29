Anvisa anuncia recolhimento de xampus e cosméticos de linha sem registro sanitário; saiba quais

Produtos de linha da DC Biocosméticos incluem shampoo em barra anticaspa e pomada de alívio da pele.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 09:41 (Atualizado às 09:44)
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Legenda: Produtos da linha DC Biocosméticos apresentam irregularidades sanitárias.
Foto: Divulgação.

Produtos da linha DC Biocosméticos devem ser recolhidos e tiveram a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme divulgado nesta segunda-feira (29).

A determinação se refere a todos os lotes de xampus, condicionadores, loção de limpeza, hidratante e pomada da linha, que foram produzidos por diferentes fabricantes.

A medida se deve a uma série de irregularidades referentes aos cosméticos, que estavam sendo fabricados e vendidos sem registro sanitário.

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Além do desacordo com a legislação pela ausência de regularização sanitária, um dos produtos atingidos, a Pomada Alívio da Pele DC Biocosméticos, era enquadrado como um cosmético, mas apresentava propriedades terapêuticas no rótulo.

A lista de produtos atingidos pela determinação da Anvisa é composta por:

  • Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos;
  • Pomada Alívio da Pele DC Biocosméticos;
  • Loção de Limpeza Suave DC Biocosméticos;
  • Biohidratante Restaurador Probiótico DC Biocosméticos;
  • Condicionador Suave Bondade DC Biocosméticos;
  • Shampoo Limpeza Suave Ternura DC Biocosméticos.

Junto da medida referente aos produtos da linha DC Biocosméticos, também foi determinada pela Anvisa a apreensão de cosméticos rotulados como sendo fabricados pela empresa ATSUM Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Conforme a agência, a ATSUM Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. encerrou atividades em dezembro de 2019, sendo indevido usar os dados cadastrais da empresa na rotulagem.

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