Carga com 284 frascos de remédio emagrecedor proibido pela Anvisa é apreendida em Fortaleza

Segundo a Receita Federal, a carga veio de Maceió.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 16:50
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Legenda: Toda a mercadoria foi retida para análise.
Foto: Divulgação.

A Receita Federal apreendeu, na tarde desta terça-feira (23), uma carga de 284 frascos de tirzepatida em uma transportadora de Fortaleza. O medicamento, que não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), veio de Maceió (AL) e tinha como destino a Capital cearense. 

A ação foi realizada pela equipe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho que, por meio de técnicas de análise de risco, selecionou a carga para fiscalização.

As técnicas são utilizadas para identificar encomendas com maior probabilidade de apresentar irregularidades, ainda de acordo com a RF. 

Durante a inspeção, foi constatada a presença do medicamento, comumente utilizado para emagrecimento. Toda a mercadoria foi retida para análise e posterior destruição conforme a legislação vigente.

A RF não divulgou o nome da transportadora onde a carga irregular foi apreendida. 

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SOBRE O TIRZEPATIDA

Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição de uso do medicamento Tirzepatida das marcas Synedica e TG, que atualmente estão sendo vendidos no Brasil sem autorização.

Conhecido popularmente como "canetas emagrecedoras", as injeções também não podem ser fabricadas, distribuídas, divulgadas, e importadas, segundo a agência. A medida vale também para o Retatrutida de todas as marcas e lotes.

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