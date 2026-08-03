Mulher é presa por tentar matar PM com gargalo de garrafa de vidro em Independência

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na madrugada desse domingo (2) suspeita de tentativa de homicídio contra um policial militar de 38 anos no município de Independência, Sertão de Crateús.

O agente de segurança foi lesionado no pescoço com um fragmento de garrafa de vidro durante confusão no clube Esquinão JK, localizado no bairro Cohab.

De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionadas por populares informando que um policial fora atacado na casa de shows.

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A suspeita teria arremessado bebida contra o agente e, após ser repreendida, passou a ameaçá-lo, atingindo-o em seguida com parte de uma garrafa de vidro na região do pescoço.

A vítima sofreu um corte profundo, com intenso sangramento, foi socorrida por populares ao hospital municipal e recebeu atendimento médico, sendo submetida à sutura com aproximadamente nove pontos.

Suspeita tentou fugir após tentativa de homicídio

Após a tentativa de homicídio, a agressora se ausentou da cena do crime. No entanto, os policiais realizaram diligências e localizaram a suspeita em um endereço na cidade. Ela ainda tentou fugir, mas foi contida e presa em flagrante após ser reconhecida pela vítima e por testemunhas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús, onde a suspeita foi autuada pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência e desacato.

Além de ser autuada por tentativa de feminicídio, ela também foi enquadrada por resistência e desacato.