Mulher morre após carro cair de ribanceira em Tianguá e motorista é autuado em flagrante

Marido da vítima dirigia sob influência de álcool e foi autuado por homicídio culposo.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 11:39
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Legenda: A mulher que faleceu no acidente foi identificada, conforme apuração da TV Verdes Mares, como Erinalda dos Santos Silva.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

Uma mulher de 33 anos morreu na CE-187, em Tianguá, no interior do Ceará, no último domingo (2), após o carro em que ela estava cair de uma ribanceira. As informações do acidente foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em nota, a pasta informou que o condutor do veículo era o marido da vítima, um homem de 37 anos. 

Os policiais militares que atenderam à ocorrência constataram que ele não possuía permissão para dirigir e estava sob efeito de álcool

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"Diante da situação, o homem foi encaminhado para uma unidade plantonista da Polícia Civil na região, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e homicídio culposo no trânsito", apontou a SSPDS.

Segundo informações apuradas pela TV Verdes Mares, o casal teria discutido dentro do carro minutos antes do acidente, o que teria levado a vítima, identificada como Erinalda dos Santos Silva, a puxar o volante do veículo.

A SSPDS confirmou que a investigação do caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá.

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