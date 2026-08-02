Homem é morto a tiros após discussão em Várzea Alegre

Um homem de 31 anos foi morto a tiros no Centro de Várzea Alegre, na região do Cariri cearense, na madrugada deste sábado (1º).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, que não foi identificada, foi atingida em via pública por disparos de arma de fogo. Ele tinha antecedentes criminais por violência doméstica, tráfico de drogas e lesão corporal.

O crime foi registrado por câmeras de segurança no local. Pela gravidade da ação, o Diário do Nordeste opta por não divulgar as imagens.

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Suspeito e vítima estavam juntos

Conforme um relato de um policial militar à TV Verdes Mares Cariri, a vítima teria se desentendido com outro homem em uma loja de conveniência. O suspeito do homicídio teria ameaçado a vítima de morte e deixado o ambiente.

Nesse momento, a vítima fugiu correndo, enquanto o suspeito voltou à conveniência, mostrou uma arma para pessoas que estavam no estabelecimento e saiu novamente.

Na sequência, a vítima está correndo pela travessa Dona Lili, no Centro de Várzea Alegre, enquanto o suspeito trafega em uma moto. Ele alcança a vítima, que é atingida por vários disparos. O homem foge depois do crime.

Conforme a SSPDS, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Várzea Alegre como homicídio.