Homem é morto a tiros após discussão em Várzea Alegre

Vítima acumulava passagens pela polícia por diversos crimes.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 15:50
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Legenda: Homem foi morto a tiros em Várzea Alegre, no Cariri cearense.
Foto: TV Verdes Mares Cariri/Reprodução.

Um homem de 31 anos foi morto a tiros no Centro de Várzea Alegre, na região do Cariri cearense, na madrugada deste sábado (1º). 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, que não foi identificada, foi atingida em via pública por disparos de arma de fogo. Ele tinha antecedentes criminais por violência doméstica, tráfico de drogas e lesão corporal.

O crime foi registrado por câmeras de segurança no local. Pela gravidade da ação, o Diário do Nordeste opta por não divulgar as imagens.

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Suspeito e vítima estavam juntos

Conforme um relato de um policial militar à TV Verdes Mares Cariri, a vítima teria se desentendido com outro homem em uma loja de conveniência. O suspeito do homicídio teria ameaçado a vítima de morte e deixado o ambiente.

Nesse momento, a vítima fugiu correndo, enquanto o suspeito voltou à conveniência, mostrou uma arma para pessoas que estavam no estabelecimento e saiu novamente. 

Na sequência, a vítima está correndo pela travessa Dona Lili, no Centro de Várzea Alegre, enquanto o suspeito trafega em uma moto. Ele alcança a vítima, que é atingida por vários disparos. O homem foge depois do crime.

Conforme a SSPDS, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Várzea Alegre como homicídio.

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