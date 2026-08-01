Homem condenado por estupro de vulnerável no interior do CE é preso no Espírito Santo

Acão interestadual, realizada na sexta (31), ocorreu com trabalho da PCCE e apoio da PMES.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 08:47
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Legenda: Crime de estupro de vulnerável ocorreu há cerca de oito meses.
Foto: Arquivo/Divulgação/Polícia Civil.

Um homem condenado por estupro de vulnerável em Ipueiras, no interior do Ceará, foi preso na sexta-feira (31) em ação policial interestadual na cidade de São Mateus, no Espírito Santo.

O suspeito, de 45 anos, foi localizado em outro Estado após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontam que o crime em questão teria ocorrido há cerca de oito meses, no município cearense localizado no Sertão dos Crateús.

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O caso estava sob investigação da 3ª Seccional do Interior Norte de Crateús.

O homem, que não teve a identidade revelada, havia sido condenado com sentença transitada em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos.

O mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara Única da Comarca de Ipueiras, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), foi cumprido na sexta (31).

A ação policial realizada na cidade de São Mateus, a mais de 200 km de Vitória, ocorreu com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que realizou a abordagem do suspeito e efetuou a prisão no bairro identificado pelo trabalho de inteligência da PCCE.

Agora, ainda conforme detalhes da SSPDS, o suspeito segue à disposição da Justiça.

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