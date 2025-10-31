Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Fachada de uma delegacia no Espírito Santo

Papo Carreira

Concurso da Polícia Civil do ES oferece 1.052 vagas com salário de R$ 8,5 mil

Inscrições começam em 16 de outubro; provas estão previstas para fevereiro de 2026

Redação 06 de Outubro de 2025
Suspeito de furto

País

Homem que furtou máquina de ursinhos em shopping e filmou ação é preso no Espírito Santo

Suspeito de 19 anos postava a ação nas redes sociais

Redação 12 de Setembro de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo 28 de Agosto de 2025
Papeletas da Mega-Sena

Negócios

Aposta única do Espirito Santo leva prêmio de mais de R$ 99 milhões da Mega-Sena 2897

Uma aposta simples de Fortaleza levou R$ 36.347,56

Redação 05 de Agosto de 2025
Karen Marques Abreu sorridente fazendo selfie em espelho com telefone celular, usando camiseta branca e saia preta, em ambiente de quarto com decoração moderna.

País

Estudante de Medicina é encontrada morta em banheiro de apartamento, no interior do Espírito Santo

Karen Marques Abreu era natural de Minas Gerais, mas residia no Espírito Santo para cursar a faculdade

Redação 06 de Junho de 2025
Prefeito e vice-prefeita de Vitória-ES durante show em Teresina-PI

País

Como Lorenzo Pazolini e vice de Vitória viraram assunto nos bastidores político após show no Piauí

Lorenzo Pazolini foi flagrado ao lado de Cris Samorini dividindo uma lata de bebida e trocando interações durante evento musical

Redação 17 de Maio de 2025
selfie de nabila furtado, ex miss que morreu

Zoeira

Morre Nabila Furtado, ex-miss do Espírito Santo, aos 35 anos

A causa da morte não foi divulgada

Redação 23 de Abril de 2025
Acusado de feminicídio no ES

País

Fisiculturista que matou vendedora de loja morre dentro de prisão no ES

Homem de 30 anos cometeu ataque contra mulher em seu local de trabalho no último dia 10

Redação 30 de Março de 2025
Viatura da Polícia Civil do Espírito Santo

País

Adolescente mata irmão de 7 anos de idade a facadas, no Espírito Santo

Os dois estavam sozinhos em casa na hora do homicídio; mãe passou mal ao receber a notícia

Redação 23 de Março de 2025
Aline Bianca

Zoeira

Aline Bianca, musa de escola de samba, sofre infarto horas após desfilar e morre no Espírito Santo

A mulher, que também é empresária, desfilou no domingo (23) pela Independente de Boa Vista

Redação 24 de Fevereiro de 2025
