Estudante de Medicina é encontrada morta em banheiro de apartamento, no interior do Espírito Santo

Uma estudante de 19 anos foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A jovem foi identificada como Karen Marques Abreu. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

No Boletim de Ocorrência (B.O) registrado sobre o caso, é dito que uma colega encontrou o corpo de Karen caído no banheiro. A mesma jovem teria dito aos policiais que a amiga de faculdade tinha problemas cardíacos. As informações são do g1.

Por meio das redes sociais, a faculdade Multivix, onde Karen cursava Medicina, publicou uma nota de pesar. "Neste momento de profunda tristeza, toda a Multivix expressa as mais sinceras condolências aos familiares e amigos", diz o texto.

Karen era natural de Pocrane, em Minas Gerais, mas se mudou para o Espírito Santo para cursar a faculdade. Ela tinha um irmão e morava com os pais. Até esta sexta-feira (6), familiares dela não se manifestaram publicamente sobre o falecimento.

Polícia investiga causas da morte

O corpo da jovem foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, de Cachoeiro de Itapemirim. O órgão está responsável por analisar as possíveis causas da morte.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) esclareceu que a médica-legista da Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim "não encontrou evidências macroscópicas capazes de determinar a causa da morte".

Vestígios da vítima foram coletados para a realização de um exame laboratorial. Após os resultados, será possível determinar o que causou a partida de Karen, e o corpo será liberado para os familiares.