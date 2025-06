Marcola é levado ao Hospital de Base do DF para exames de rotina

Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, foi levado para o Hospital de Base do Distrito Federal na manhã desta quinta-feira (5) para fazer exames de rotina. O deslocamento do traficante, chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi executado pela Polícia Penal com um protocolo especial de segurança e isolamento.

Marcola foi sido submetido a exames de ressonância magnética do joelho, que faz anualmente. "Trata-se de medida de cunho estritamente médico, conforme orientação profissional, após torção no joelho quando realizava atividade física", disse ao Metrópoles o advogado do detento, Bruno Ferullo.

Ao g1, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, responsável pelo hospital, afirmou que, "apesar do aparato de segurança ter chamado a atenção de pacientes e acompanhantes, o funcionamento da unidade seguiu normalmente, com o atendimento ao público preservado".

Veja também País Sucessor de Marcola no PCC, Tuta é preso pela Polícia Federal na Bolívia País Após prisão na Bolívia, Tuta, apontado como sucessor de Marcola, é levado para presídio federal Segurança PM e mais 7 acusados de integrar PCC sob liderança de familiares de Marcola no Ceará são absolvidos

Sobre Marcola

O chefe do PCC foi condenado a 330 anos por diferentes crimes. Ele cumpre pena no presídio federal de Brasília.