Influenciadora digital Bianca Dias morre aos 27 anos após cirurgia

Segundo a família, Bianca se recuperava bem, mas teve um mal súbito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Legenda: Morte da influenciadora ocorreu na Grande São Paulo.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora Bianca Dias, de 27 anos, morreu na última sexta-feira (20), em Guarujá (SP), vítima de uma embolia pulmonar. Segundo informações divulgadas por familiares de Bianca, ela estava na casa da família se recuperando de uma cirurgia quando teve um mal súbito.

Segundo o g1, a sobrinha da influenciadora, Giovanna Borges, afirmou que a tia chegou a ser socorrida, mas chegou ao hospital sem vida. 

"Quero agradecer as inúmeras mensagens. Obrigada a todos que tiraram um tempo para se preocupar e mandar mensagem, quem puder orar pela família, independente da religião, eu serei extremamente grata", publicou Giovanna no Instagram.

Amigos e seguidores prestaram homenagens à jovem nas redes sociais. Bianca, que era natural de Mauá (SP), acumulava mais de 60 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava fotos da rotina e de viagens.

A influenciadora deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia.

