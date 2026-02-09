Causa da morte de Catherine O'Hara foi embolia pulmonar, diz site

A atriz Catherine O'Hara, de "Esqueceram de Mim", teve a causa da morte divulgada nesta segunda-feira (9), pelo site TMZ. A certidão de óbito da atriz detalhou que ela morreu aos 71 anos por embolia pulmonar, causada por complicações de um câncer.

Conforme o g1, ela foi cremada. O marido Robert "Bo" Welch ficou com as cinzas da artista, que também ganhou destaque por sua participação em "Schitt's Creek". Os familiares não tinham divulgado publicamente que ela tratava um câncer.

Os socorristas atenderam a ocorrência na casa dela na manhã do dia 30 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela chegou a ser transferida a um hospital local, mas não resistiu.

Famosos lamentam morte

No fim de janeiro, o ator Macaulay Culkin lamentou publicamente a morte de Catherine. “Mamãe. Achei que ainda tínhamos tempo. Eu queria mais. Queria sentar numa cadeira ao seu lado. Eu te ouvi, mas tinha tanta coisa para dizer. Eu te amo. Te vejo depois”, escreveu.

Já Pedro Pascal, de "The Last of Us", prestou uma homenagem para ela. “Que bênção foi estar perto de você. Eternamente grato. Existe menos luz no meu mundo. Esse mundo sortudo que te teve vai te guardar para sempre. Sempre. A única”.