Ivete Sangalo estreia bloco em SP e reúne multidão no Parque Ibirapuera

A cantora Ivete Sangalo, um dos ícones do Carnaval em todo o Brasil, estreou, neste sábado (7), um bloco de rua em São Paulo. No início da manhã, por volta das 8h, uma multidão de reuniu para ver "mainha" passar no Parque Ibirapuera.

Além de Ivete, o circuito ainda terá apresentações de outros dois megablocos no sábado. Passam com trios o Forrozin, de Mariana Aydar, e o Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença.

Veja imagens da apresentação:

Com uma roupa amarela cheia de pedrarias, a cantora entoou sucessos como "Vampirinha", aposta dela para o Carnaval de 2026, "O Mundo Vai", "Macetando" e "Energia de Gosto", esses últimos que marcaram os carnavais de anos anteriores.

A estrutura do bloco comandado por Ivete reuniu também um série de influenciadores. Um trio foi separado para a cantora, enquanto um segundo reuniu convidados como Pablo Vittar e a deputada federal Erika Hilton.