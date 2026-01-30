Macaulay Culkin e outros famosos lamentam morte de Catherine O'Hara

Macaulay Culkin e outros nomes de Hollywood usaram as redes sociais para lamentar a morte da atriz Catherine O’Hara, aos 71 anos, nesta sexta-feira (30). A atriz ficou eternizada como Kate McCallister, a mãe de Kevin em "Esqueceram de Mim".

Legenda: Catherine deixou o marido, o diretor Bo Welch, e dois filhos. Foto: Michael Tran / AFP.

Culkin, que contracenou com Catherine no clássico natalino, publicou uma homenagem emocionante no Instagram.

“Mamãe. Achei que ainda tínhamos tempo. Eu queria mais. Queria sentar numa cadeira ao seu lado. Eu te ouvi, mas tinha tanta coisa para dizer. Eu te amo. Te vejo depois”, escreveu o ator.

Veja a publicação

Outros artistas também prestaram tributo. Pedro Pascal comentou: “Que bênção foi estar perto de você. Eternamente grato. Existe menos luz no meu mundo. Esse mundo sortudo que te teve vai te guardar para sempre. Sempre. A única”.

A publicação ainda reuniu mensagens de carinho de nomes como Russell Tovey, Mason Alexander Park e Murray Bartlett, que definiram Catherine O’Hara como uma “lenda do cinema” e deixaram emojis de coração em homenagem à atriz.