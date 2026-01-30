Morre Catherine O'Hara, atriz de 'Esqueceram de Mim' e 'Beetlejuice', aos 71 anos
Não se sabe ainda a causa da morte.
A atriz Catherine O'Hara, de "Esqueceram de Mim" (1990) e "Beetlejuice" (1988), morreu aos 71 anos. A notícia foi informada pelo empresário da artista a veículos de imprensa norte-americanos. Não se sabe ainda o que causou o óbito.
Catherine ficou conhecida, principalmente, como Kate McCallister, mãe de Kevin (Macaulay Culkin), protagonista do clássico natalino "Esqueceram de Mim", mas participou de diversos outros filmes campeões de bilheteria. Mais recentemente, ela ainda integrou o elenco de "The Last of Us", da HBO.
Ela deixa o marido, Bo Welch, e os filhos Matthew e Luke, além dos irmãos Michael O'Hara, Mary Margaret O'Hara, Maureen Jolley, Marcus O'Hara, Tom O'Hara e Patricia Wallice. O velório e o sepultamento serão restritos à família.
