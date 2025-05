PM e mais 7 acusados de integrar PCC sob liderança de familiares de Marcola no Ceará são absolvidos

Oito acusados de integrar um braço da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) no Ceará, liderado por familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola', foram absolvidos pela Justiça Estadual. Entre eles está o tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Roberio Nunes de Sousa. Outros 14 alvos da Operação Primma Migratio ainda não foram julgados, em mais dois processos.

A Vara de Delitos de Organizações Criminosas absolveu Robério Nunes, José Cleber Almeida Sampaio, Cristian Souza Sampaio, Levy Sousa Paixão, Pedro Coelho da Silva Junior, Edijakson Fernandes de Araújo Júnior, Dayanne Vitoria de Freitas Silva e Francisco Erivaldo Carvalho Moreira dos crimes de integrar organização criminosa e praticar jogo do bicho e determinou a soltura dos réus presos, no último dia 21 de maio.

Na sentença, o colegiado de juízes considerou que os oito réus "prestavam serviços ou atuavam em benefício da Loteria Fort, cuja atuação comercial supostamente era em prol da facção criminosa PCC, contudo, tais circunstâncias não restaram cabalmente esclarecidas, devendo ser destacado que a Loteria Fort se tratava de uma empresa legalmente constituída e com autorização judicial para sua atuação em todo o Estado do Ceará".

A mera atuação dos acusados junto à mencionada empresa, ainda que questionável, não constitui, por si só, elemento suficiente para configurar o envolvimento com organização criminosa, sobretudo da gravidade e complexidade que envolve o PCC. Assim, a prova apresentada revela-se frágil e insuficiente para sustentar, de forma segura, qualquer imputação nesse sentido." Vara de Delitos de Organizações Criminosas Em sentença

Sobre a acusação de que o grupo promovia jogo do bicho, a Justiça entendeu que "não é possível sustentar uma condenação justa com base na afirmação genérica, sendo indispensável que o acusador apresente evidências claras para sustentar suas alegações, detalhando, no mínimo, como chegou à conclusão punitiva pretendida".

Em nota, a defesa do PM Robério Nunes de Sousa, representada pelo advogado Nasareno Saraiva, "parabeniza a Justiça Estadual pelo reconhecimento da não participação do cliente em Organização Criminosa PCC, como ventilado pelo Ministério Público" e informa que irá "ingressar com uma ação de indenização por danos morais, em razão de ter ficado preso 1 ano e 1 mês, tendo sua honra e moral ferida pelas graves acusações".

A defesa dos outros acusados não foi localizada pela reportagem, mas o espaço está aberto para futuras manifestações. A matéria será atualizada, se houver manifestação dos representantes dos outros réus absolvidos.

Liderança de familiares de 'Marcola'

O grupo absolvido foi alvo da Operação Primma Migratio, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE), no dia 24 de abril de 2024, para desarticular uma organização criminosa suspeita de realizar lavagem de dinheiro do PCC com o jogo do bicho, no Ceará. A quadrilha teria movimentado pelo menos R$ 300 milhões com a prática criminosa.

22 suspeitos foram presos e, depois, denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Devido ao alto número de réus, a Justiça Estadual desmembrou a ação penal em três processos. Os outros dois processos ainda não foram julgados.

Confira a divisão de réus por processos:

- Réus do processo original:

Edglei Da Silva Lima

Francisca Alves da Silva (cunhada de 'Marcola')

Henrique Abraao Goncalves Da Silva

Menesclau de Araujo Souza Júnior

Ricardo Andrade Ferreira

- Réus do segundo processo (JULGADO):

Cristian Souza Sampaio

Dayanne Vitoria De Freitas Silva

Edijakson Fernandes de Araujo Júnior

Francisco Erivaldo Carvalho Moreira

José Cléber Almeida Sampaio

Levy Sousa Paixão

Pedro Coelho Da Silva Júnior

Roberio Nunes De Sousa (policial militar)

- Réus do terceiro processo:

Cintia Chaves Gonçalves

Francisco Julienio Lima Vasconcelos (policial militar)

Geoma Pereira De Almeida

Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho (sobrinho de 'Marcola')

Marcelo Anderson Alves da Silva

Maria Aldenia de Lima

Matheus Victor Saboia Moreira

Paulo Monteiro Da Silva

Renato Ramos

Como funcionava o esquema criminoso

Segundo as investigações da Ficco, a organização criminosa voltada para realizar lavagem de dinheiro do PCC no Ceará era liderada por Francisca Alves da Silva, que é cearense e é esposa de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, o 'Marcolinha', e cunhada de 'Marcola'. 'Pretinha', como ela é conhecida, foi presa em um condomínio de luxo no Arujá, em São Paulo.

Para comandar o jogo do bicho e a lavagem de dinheiro da facção no Ceará, 'Pretinha' dividia as decisões do esquema criminoso com dois homens, que também viraram réus na Justiça. O cearense Geomá Pereira de Almeida ficou conhecido dentro do PCC como um especialista na estrutura dos jogos de azar, que voltou de São Paulo para o Ceará para liderar o jogo do bicho da facção.

Enquanto Menesclau de Araújo Souza Júnior era responsável por coordenar a estrutura de lavagem de dinheiro da quadrilha, com a compra de bens luxuosos e com o uso de uma loteria em Fortaleza, segundo as investigações.

Legenda: Organização criminosa praticava jogo do bicho no Ceará Foto: Divulgação/ PF

Geomá foi preso no bairro da Mooca, em São Paulo, na posse de cinco veículos de luxo: um Porsche Cayenne, um Toyota Rav4, dois Toyota Corolla e um Volkswagen Jetta. Quatro automóveis foram liberados pela Justiça para incorporar a frota da Ficco, até o julgamento do processo. Ao ser interrogado, o acusado admitiu que administra a loteria em Fortaleza, mas negou que a empresa é envolvida com jogo do bicho, como também negou pertencer à facção paulista.

Já Menesclau foi detido no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na posse de três aparelhos celulares e um caderno com anotações. A esposa de Menesclau, Dayanne Vitória de Freitas Silva, que também foi presa, negou que o casal tenha envolvimento com facção criminosa e com o jogo do bicho.

Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho, o filho de 'Marcolinha', foi capturado em Itajaí, Santa Catarina. Ele seria o responsável por uma casa de apostas esportivas na internet, utilizada para a lavagem de dinheiro da facção. Leonardo foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima do Ceará, no último dia 18 de junho.

As investigações da Ficco apontaram ainda que quatro homens, que viraram réus no processo, integravam um "núcleo de segurança e transporte" da organização criminosa: os policiais militares Robério Nunes de Sousa e Francisco Julienio Lima Vasconcelos, além de Marcelo Anderson Alves da Silva e Edijakson Fernandes de Araujo Junior. Os PMs organizavam a logística e a segurança da loteria que promovia o jogo do bicho e lavava o dinheiro da facção no Ceará.

Na residência do subtenente Julienio, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo um fuzil calibre 5.56, uma carabina Ponto 40 e três pistolas (duas calibre 9mm e uma, Ponto 380). As armas estavam devidamente registradas, mas os investigadores alertaram à Justiça Estadual que as armas estavam em um imóvel localizado em "área dominada por facções e não tinha em sua residência qualquer sistema de segurança, tal como cofres, para guarda segura destas armas".