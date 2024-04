Cunhada de Marcola e oficial da PM são presos em operação contra facção e jogo do bicho no Ceará

Familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola - número 1 da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC)-, foram presos na Operação Primma Migratio, nesta quarta-feira (24), por liderarem um esquema criminoso de jogo do bicho e lavagem de dinheiro com apostas, que movimentou mais de R$ 300 milhões no Ceará. Dois policiais militares também foram detidos por integrarem a quadrilha - entre eles um tenente que atuou na Casa Militar do Estado do Ceará e agora está na Reserva Remunerada.

A Operação foi deflagrada pelas forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Ceará, São Paulo e Santa Catarina para desarticular um braço da facção paulista no Ceará, que atuava pelo menos desde 2017. A quadrilha também é suspeita de praticar tráfico de drogas e tráfico de armas em território cearense.

20 suspeitos, dentre 22 alvos de mandados de prisão preventiva, foram localizados e capturados. Policiais percorreram endereços situados nos Estados do Ceará, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul para também 36 mandados de busca e apreensão e o sequestro de 42 veículos atribuídos aos investigados.

A reportagem apurou, com fonte ligada à investigação, que o principal alvo da Operação, Francisca Alves da Silva, foi presa em um condomínio de luxo no Arujá, em São Paulo. Ela morou por um tempo na Argentina, motivo pelo qual a Polícia Federal (PF) pediu a inclusão do seu nome na lista da Difusão Vermelha, da Interpol (Polícia Internacional), antes da suspeita ser localizada. A mulher, que é cearense, é esposa de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, o 'Marcolinha', e cunhada de 'Marcola'.

Os dois irmãos estão detidos em presídios federais de segurança máxima. Alejandro Juvenal já morou no Ceará, quando comandou um acordo de "pacificação" entre facções. A investigação da Ficco sobre a quadrilha apontou que, mesmo após a prisão do marido, Francisca Alves continuou a comandar uma cédula da facção paulista no Ceará, que se especializou no jogo do bicho.

Jogo do bicho e apostas esportivas

A organização criminosa também é suspeita de praticar tráfico de drogas e de armas no Ceará. Entretanto, o jogo do bicho foi a forma mais rentável e segura que a quadrilha encontrou para continuar lucrando no Estado.

Para isso, o grupo criminoso contou com Geomar Pereira Almeida, integrante da facção especialista em jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e outros jogos, que veio de São Paulo para o Ceará, para instalar o esquema criminoso. Ele também foi preso na Operação Primma Migratio, nesta quarta (24), na Vila Mariana, em São Paulo. O nome da Operação faz referência à migração da estrutura organizacional da facção para o jogo do bicho, de um Estado para outro.

O sobrinho de 'Marcola', filho de 'Marcolinha' e enteado de Francisca Alves da Silva também foi preso, no Município de Itajaí, em Santa Catarina. Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho é apontado como um operador do esquema criminoso chefiado pela sua madrasta e como proprietário de uma casa de apostas esportivas na internet - utilizada para a lavagem de dinheiro da facção. Uma loteria que funciona em Fortaleza também era utilizada para a facção "lavar" dinheiro de origem ilícita.

PMs realizavam segurança da quadrilha

Dois policiais militares do Ceará também foram presos na Operação. A reportagem apurou que os PMs são um tenente que atuou no cerimonial da Casa Militar do Estado do Ceará e agora está na Reserva Remunerada e um subtenente. Os militares comandavam um núcleo de segurança, transporte e logística da organização criminosa.

Além da investigação criminal, os militares irão responder a um processo administrativo referente aos crimes apurados. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que "instaurou procedimento disciplinar para investigar os supostos fatos cometidos pelos PMs no âmbito administrativo".

Resultados da Operação

A Operação Primma Migratio resultou, até a publicação desta matéria, na prisão de 20 suspeitos, além do cumprimento de 36 mandados de busca e apreensão e o sequestro de 42 veículos atribuídos aos investigados. Veículos de luxo, jóias de ouro, cerca de R$ 100 mil em espécie, documentos e aparelhos celulares foram apreendidos com os suspeitos.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organização Criminosa do Ceará, da Justiça do Ceará, e foram cumpridas pela Ficco, com o apoio de policiais militares do do Comando Tático Motorizado (COTAM), do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará é composta pela Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).

Confira os locais de cumprimento dos mandados: