PM do Ceará lotado na Força Nacional em Macapá é investigado por crimes de lesão corporal, estupro, injúria e ameaça

Um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) lotado na Força Nacional em Macapá é investigado pelos crimes de lesão corporal, estupro, injúria e ameaça contra uma mulher. O nome do suspeito não será divulgado nesta reportagem a fim de preservar a identidade da vítima.

Os crimes teriam acontecido em um motel, em Macapá, no dia 3 de fevereiro deste ano de 2025. A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou conselho de disciplina para apurar o caso e "as condutas transgressivas que lhe são atribuídas".

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira (8), foi aberto um processo no Estado do Amapá. A vítima denunciou as agressões por meio de Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher e pediu medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

Não há informações se o PM chegou a ser preso ou não, assim como não foi divulgado se ele foi retirado da Força Nacional

A Controladoria destaca que as condutas violam os valores militares e os deveres éticos, "bem como a incapacidade deste permanecer nos quadros da Corporação Militar".

Veja também Segurança PM Mayara Kelly é punida com permanência disciplinar em quartel por publicar vídeos de atividades policiais nas redes Segurança PMs são investigados pela CGD após fuga de dois presos de núcleo de custódia em Juazeiro do Norte

ABSOLVIÇÕES

Ainda na última terça-feira (8), a CGD publicou no Diário Oficial do Estado decisões acerca de outros policiais militares. Um deles é o soldado Thiago Pereira de Souza, absolvido após estar como suspeito no desaparecimento de uma pessoa, no ano de 2023, em Pacatuba.

A Controladoria diz que o Ministério Público do Ceará (MPCE) "deixou de incluir o ora processado na presente denúncia, por não haver elementos que apontem a participação do acusado na ocorrência dos fatos em apuração, promovendo, assim, o arquivamento do inquérito em relação a ele". Agora, ele foi absolvido na seara administrativa "com fundamento na insuficiência de provas".

Outro inocentado pela CGD é o soldado Francima de Souza Nascimento, investigado "por supostamente ter se envolvido em dois homicídios no município de Juazeiro do Norte/CE, ocorridos no dia 06/08/2022".

Conforme publicado no DOE, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, "deu provimento ao recurso da defesa, determinando o despronunciamento do militar ora processado, nos seguintes termos do voto da relatora".

Os desembargadores reformaram a sentença de pronúncia proferida em 1º Grau. Neste caso, a CGD também falou que a absolvição é em decorrência da insuficiência de provas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias