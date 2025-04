Parcial da enquete do BBB 25 aponta saída de participante com mais de 50% dos votos; veja detalhes

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil da terça-feira (15) aponta Joselma como a próxima eliminada do programa, com 49,7% dos votos.

Até a tarde desta segunda (14), a cearense Renata aparece em segundo lugar no levantamento, com 41% das intenções de voto para deixar o reality. Já Guilherme aparece em último lugar, com 9,3% dos votos.

Legenda: Resultado parcial da enquete do paredão do BBB de terça (15)

Renata foi a primeira participante confirmada no 17º Paredão do BBB 25, logo após ter sido a mais votada na dinâmica.

João Pedro foi, mais uma vez, consagrado como líder no jogo, indicando Guilherme para a berlinda. Já Joselma entrou na disputa por ser a 2ª mais votada.

Como aconteceu a votação?