Deolane recebeu dinheiro de cunhada de 'Marcola' e é suspeita de comprar bolsas de luxo roubadas

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra dos Santos, solta nesta segunda-feira (9) após uma prisão por suspeita de envolvimento com um esquema criminoso de lavagem de dinheiro, recebeu uma transferência bancária da cearense Francisca Alves da Silva, a 'Pretinha', cunhada de Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola' - número 1 da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE) apontou que as duas mulheres são amigas próximas.

R$ 4 mil foram transferidos por Francisca Alves para Deolane Bezerra, segundo um relatório enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Governo Federal, para a Ficco. Ao total, o Órgão identificou 81 movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro, que totalizaram R$ 822 mil transferidos, conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará teve acesso também a áudios trocados em aplicativos de mensagem, que levantaram a suspeita de que a influenciadora Deolane Bezerra era uma das compradoras de bolsas de luxo roubadas e furtadas pelo PCC, em São Paulo. A quadrilha invadia condomínios de alto padrão para obter as bolsas, que eram revendidas por valores abaixo do mercado legal.

Em uma das conversas obtidas pela investigação, 'Pretinha' falou para a filha, Bárbara Alves Mota, que ofereceu uma bolsa a Deolane por R$ 26 mil, mas a amiga achou "cara". Na conversa, também foi citada a amiga Irene Mendes da Silva.

"Eu joguei 15. Falei pra ela que não queria e tal, 15. Quando você viu ela, você viu... Ai, meu Deus, peraí. Então, eu joguei 15. Aí a Irene já chamou ela e tal. Ah, vê se ela paga 15,5. Pronto, fechei nos 15,500. Aí a Deolane achou cara, 26. Mas só de mal também, não vou passar pra ela, não. Eu fiquei pra mim, vou ficar pra minha bolsa. Por enquanto, né? Quando nós vender pra ganhar uns 15 mil em cima, nós vende", disse 'Pretinha'.

A Ficco concluiu, em um relatório de investigação, que há indícios do "envolvimento da Bárbara com a atividade ilícita de receptação de bolsas de luxo, oriundas de roubos em mansões de alto padrão na cidade de São Paulo e vendidas a preços bem abaixo do mercado. A mesma foi alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo em junho desse ano (2023)".

Um relatório da Ficco, de 18 de outubro de 2023, incluso na investigação que resultou na Operação Primma Migratio e na prisão de Francisca Alves da Silva, a 'Pretinha', aponta que "Francisca é amiga próxima da advogada Deolane Bezerra". Meses depois, as duas mulheres terminaram presas, em investigações diferentes, por suspeitas de cometerem crimes relacionados a apostas.

A prisão de Deolane

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi solta por decisão judicial, com uso de tornozeleira eletrônica, na última segunda-feira (9). Ela havia sido presa durante operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, no último dia 4 de setembro.

A empresária foi capturada em um endereço no bairro de Boa Viagem e encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados. Além do mandado contra ela, foram cumpridas 18 ordens de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, em Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Legenda: Dinheiro e passaporte apreendido em operação Foto: Divulgação/SSP-SP

Solange Alves Bezerra Santos, mãe de Deolane Bezerra, também foi presa. Assim como a filha, ela é suspeita de participação em um esquema voltado à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Irmãs de Deolane, as influenciadoras Dayanne e Daniele Bezerra fizeram um pronunciamento oficial, nas redes sociais, na última quinta-feira (5). "Solicitamos a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar diferente, como a prisão domiciliar, mas isso foi negado”, informou Daniele. As irmãs ainda expressaram confiança na Justiça de Pernambuco e afirmaram acreditar que o caso será resolvido em breve. Por fim, elas pediram à imprensa para que veiculasse a verdade quando elas forem possivelmente inocentadas.

A prisão de Francisca

Familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola - número 1 da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC)-, foram presos na Operação Primma Migratio, no dia 24 de abril, por liderarem um esquema criminoso de jogo do bicho e lavagem de dinheiro com apostas, que movimentou mais de R$ 300 milhões no Ceará. Dois policiais militares também foram detidos por integrarem a quadrilha - entre eles um tenente que atuou na Casa Militar do Estado do Ceará e agora está na Reserva Remunerada.

Francisca Alves da Silva foi uma das pessoas presas, na Operação. Ela é cearense, cunhada de 'Marcola' - o número 1 do PCC - e esposa de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, o 'Marcolinha'.

A Operação foi deflagrada pelas forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Ceará, São Paulo e Santa Catarina para desarticular um braço da facção paulista no Ceará, que atuava pelo menos desde 2017. A quadrilha também é suspeita de praticar tráfico de drogas e tráfico de armas em território cearense.

22 mandados de prisão preventiva foram cumpridos na Operação. Policiais percorreram endereços situados nos Estados do Ceará, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul para cumprir também 36 mandados de busca e apreensão e o sequestro de 42 veículos atribuídos aos investigados.

O principal alvo da Operação, Francisca Alves da Silva, foi presa em um condomínio de luxo no Arujá, em São Paulo. Ela morou por um tempo na Argentina, motivo pelo qual a Polícia Federal (PF) pediu a inclusão do seu nome na lista da Difusão Vermelha, da Interpol (Polícia Internacional), antes da suspeita ser localizada. A mulher, que é cearense, é esposa de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, o 'Marcolinha', e cunhada de 'Marcola'.

Os dois irmãos estão detidos em presídios federais de segurança máxima. Alejandro Juvenal já morou no Ceará, quando comandou um acordo de "pacificação" entre facções. A investigação da Ficco sobre a quadrilha apontou que, mesmo após a prisão do marido, Francisca Alves continuou a comandar uma cédula da facção paulista no Ceará, que se especializou no jogo do bicho.

A organização criminosa também é suspeita de praticar tráfico de drogas e de armas no Ceará. Entretanto, o jogo do bicho foi a forma mais rentável e segura que a quadrilha encontrou para continuar lucrando no Estado.

O sobrinho de 'Marcola', filho de 'Marcolinha' e enteado de Francisca Alves da Silva também foi preso, no Município de Itajaí, em Santa Catarina. Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho é apontado como um operador do esquema criminoso chefiado pela sua madrasta e como proprietário de uma casa de apostas esportivas na internet - utilizada para a lavagem de dinheiro da facção. Uma loteria que funciona em Fortaleza também era utilizada para a facção "lavar" dinheiro de origem ilícita.