Mãe de Deolane Bezerra passa mal e é levada a hospital após ser detida no Recife

Solange Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra, passou mal após a prisão dela e da filha pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta quarta-feira (4). Elas foram detidas na sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Recife.

A chegada da ambulância ao local para transporte de Solange chegou a ser transmitida ao vivo pelo programa "Chega Mais", do SBT.

A advogada e a mãe da influenciadora foram presas, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Veja também Zoeira Irmã se pronuncia após prisão de Deolane Bezerra: 'Vamos provar nossa inocência'

Segundo a equipe de jornalistas da emissora, Solange Bezerra chegou a ser levada para uma unidade hospitalar particular. Por 40 minutos, ela recebeu atendimento e, em seguida, retornou ao Depatri.

Investigações

Além do mandado contra a influenciadora, os agentes de segurança cumpriram 18 ordens de prisão e 24 de busca e apreensão, em Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

As investigações da operação, intitulada Integration, foram iniciadas ainda em abril de 2023. As autoridades contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.