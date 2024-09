Entenda o que é lavagem de dinheiro e a relação das bets com a prisão de Deolane

A advogada e empresária Deolane Bezerra foi presa nessa quarta-feira (4), em Pernambuco, suspeita de envolvimento com uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela foi capturada na 'Operação Integration' e teve seus ativos financeiros bloqueados pela Justiça e bens sequestrados pela Polícia. Mas, afinal, qual é a relação entre a influenciadora digital e os crimes investigados? E o que as investigações têm a ver com casas de apostas online, as chamadas "bets"?

Embora as autoridades policiais não detalhem exatamente a relação de Deolane com o suposto esquema criminoso, sabe-se que alguns dos alvos da investigação são empresas envolvidas com jogos na internet, como a Esportes da Sorte, por exemplo, que patrocina times de futebol como o Corinthians, Athetico-PR, Bahia, Grêmio e Ceará.

Deolane teria dito, em depoimento à Polícia, que recebia dinheiro da plataforma Esportes da Sorte por meio de contratos de publicidade. No entanto, a influenciadora negou ter praticado crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

À mãe da influenciadora, Solange Bezerra, que também foi presa na operação, e é sócia de Deolane, a Polícia questionou a respeito não só de recebimentos de valores como, também, envios de grandes quantias para outras empresas. Ela disse não reconhecer as transferências, nem mesmo uma que teria sido feita para uma conta aberta no nome do filho da advogada, de 16 anos. Segundo a avó, somente o neto poderia responder à questão.

Investigação

De acordo com a Polícia de Pernambuco, a organização criminosa investigada praticava crimes em diferentes frentes, inclusive, em grandes eventos no Brasil e em casas de câmbio e seguros e contratos de publicidade. A lavagem de dinheiro acontecia por meio de depósitos e transações bancárias.

De janeiro de 2019 a maio de 2023, o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 3 bilhões em contas correntes, aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes de jogos ilegais, conforme o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O que é lavagem de dinheiro?

Segundo o Código Penal, o crime de "lavagem" de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores provenientes de crimes. O termo "lavagem" surgiu para explicar que o dinheiro adquirido de maneira ilícita é "sujo" e precisa aparentar ser legal, ou seja, precisa ser "lavado" para parecer limpo.

Um exemplo comum desse tipo de crime é a compra, com dinheiro "sujo", de obras de arte para revenda. O processo daria uma aparência de operação comercial legal.