Áudio antigo de Carlinhos Maia sobre visita a Deolane não tem relação com prisão da advogada

Um áudio de Carlinhos Maia, amigo da influenciadora Deolane Bezerra, voltou a circular nas redes sociais após a prisão da advogada em meio a uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. No conteúdo, o humorista surge dando sermão em Deolane e questionando uma foto dela com o colar de um suposto chefe do tráfico morro da Maré, no Rio de Janeiro.

No conteúdo, Carlinhos Maia cita preocupação com Deolane fazendo referência à imagem divulgada dela com o colar. Em fevereiro deste ano, Deolane participou do Baile da Disney, quando utilizou o item pertencente a Thiago da Silva Folly, o TH da Maré.

"Que cara**o você foi botar essa corrente no pescoço, menina? Te orienta, mulher, estava tudo indo bem, tudo caminhando direitinho, até as velhas ricas aqui do condomínio já estavam gostando de você, e você desmancha tudo. Deus me livre, se você me fizer ir te visitar na cadeia, você me paga", disse Carlinhos em um áudio divulgado pela própria Deolane na época.

Thiago da Silva Folly é apontado como o chefe da segunda maior facção criminosa do Estado do Rio e estava entre os alvos da Operação Mar. A segunda fase da operação aconteceu na Vila do João — local onde traficantes foram flagrados em centro de treinamento — e na Vila Pinheiro, ambas no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste.

Áudio é antigo

O áudio não é atual, mas os seguidores de Deolane citaram o assunto ao questionar sobre a amizade da advogada com Carlinhos. "Gente, ninguém percebeu que Deolane e Carlinhos pararam de se falar desde a treta com Fiuk?", disse uma. "Carlinhos já previa o que ia acontecer", apontou outra.

Entre os comentários, muitos questionaram o motivo pelo qual Carlinhos não teria se disposto a visitar Deolane até então. O influenciador não citou a amiga até o momento.