Fiuk publica reflexão e internautas apontam indireta à Deolane: 'Não vamos desejar o mal'

O cantor e ator Fiuk publicou uma reflexão nas redes sociais nesta quarta-feira (4) e internautas acreditam que foi uma indireta sobre o caso de Deolane Bezerra. A advogada foi presa em Recife durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Em vídeo, o cantor falou sobre ódio e desejar o mal ao outro. "É muita violência, é muita gente errada querendo estar certa e todo mundo se justificando, né? Justificando o próprio ódio", disse.

Veja também Zoeira Felipe Neto reflete sobre patrimônio de influenciadores após prisão de Deolane Bezerra Zoeira Irmãs de Deolane tentam ver a influenciadora e a mãe, mas são impedidas de entrar em prisão

"Não vamos desejar o mal para os outros. Às vezes, a gente não está bem, se ferra por alguma coisa na vida e acha que o outro tem que se ferrar também", declarou. "A gente tem que aprender com nossos erros, evoluir e torcer pra gente dar certo…", acrescentou.

Deolane e Fiuk viveram um affair, mas em julho a advogada admitiu que o caso entre os dois foi inventado para gerar "conteúdo" nas redes sociais. Os dois chegaram a trocar farpas nas redes sociais sobre o assunto.

Prisão de Deolane Bezerra

Deolane foi presa em Recife durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A detenção foi confirmada pela corporação à TV Globo.

A empresária e influenciadora foi detida em um endereço no bairro de Boa Viagem e encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados.

As investigações da operação, intitulada "Integration", foram iniciadas ainda em abril de 2023. As autoridades contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.