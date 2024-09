Irmãs de Deolane tentam ver a influenciadora e a mãe, mas são impedidas de entrar em prisão

As irmãs de Deolane Bezerra, Dayanne e Daniele, foram barradas na entrada da Colônia Penal Feminino do Recife, onde estão presas Deolane e a mãe delas, Solange Alves Bezerra. Elas chegaram ao local fora do horário de visita, e foram orientadas a retornar nesta quinta-feira (5).

Daniele e Dayanne foram vistas do lado de fora da unidade prisional, que estava cheia de jornalistas e apoiadores de Deolane na entrada, de acordo com o g1.

Fãs gritavam "Justiça" e "deixa a família entrar". Elas chegaram a ser perguntadas o que achavam dos fãs que estavam no local prestando apoio e disseram: "Que Deus abençoe eles". As irmãs não fizeram comentários sobre as prisões.

A dupla veio de São Paulo para Recife na tentativa de libertar as parentes. Deolane e Solange foram presas nesta quarta em uma operação da Polícia Federal (PF) contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais.

Quando estava a caminho de Recife, Dayanne Bezerra publicou em sua rede social que só voltava para casa "com elas", referindo-se à mãe e à irmã.

Habeas corpus negado

O juiz Claudio Jean Nogueira Virgínio negou o habeas corpus pedido pela defesa da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Com a negativa, ela foi encaminhada à Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco, na tarde desta quarta-feira (4). Ela ficará em uma cela separada por motivos de segurança.

A defesa de Deolane teria solicitado que a prisão preventiva fosse substituída por "medidas cautelares menos gravosas", considerando que essa prisão poderia causar danos à sua imagem e reputação.

Deolane Bezerra, que é advogada e influenciadora, foi um dos alvos da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga crimes como lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Da quadrilha investigada, a Polícia sequestrou bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além disso, bloqueou ativos financeiros avaliados em R$ 2,1 bilhões, de vários dos alvos.

Deolane chegou a escrever uma carta após ser presa. Ela afirmou ser vítima de injustiça e chegou a brincar: "esquece, a mãe tá enjaulada".