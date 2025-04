Equipe de Maike considera 'infeliz' atitude de brother com Renata no BBB 25

Após a grande repercussão das atitudes de Maike com a cearense Renata Saldanha na madrugada desta quinta-feira (10), no Big Brother Brasil 25, a equipe do brother divulgou nota nas redes sociais. O participante mordeu, puxou o cabelo e se aproximou da sister sem consentimento dela, o que foi "infeliz", segundo a assessoria dele.

Em nota, os administradores disseram que estão tendo todo cuidado primeiramente com Renata, seus familiares e equipe responsável, informando que entraram em contato no dia de hoje e se colocaram à disposição para qualquer questão ligada ao episódio.

A nota segue dizendo que o “comportamento de ontem não condiz com tudo que Maike tem demonstrado em quase 90 dias de jogo. Foi uma atitude infeliz, que não se justifica”, diz o texto, reforçando que ele mostrou “profundo respeito por Renata no jogo".

O pronunciamento termina dizendo que como equipe de Maike, eles não irão fugir do assunto, que irão se redimir e pedir desculpas, e lembram que “mesmo sob efeito do álcool”, Maike na mesma noite “admitiu seus erros”.

Veja a nota completa

Caso ganhou repercussão nas redes

Sem Festa do Líder, a equipe do BBB 25 enviou para os participantes bebidas e quitutes, o tradicional cooler. Maike então recebeu duas advertências da produção após morder o braço e puxar o cabelo de Renata. O momento foi registrado pelas câmeras do programa e gerou críticas na Internet.