MasterChef terá edição com criadores de conteúdo e apresentação da dupla Diva Depressão

Antes de uma nova temporada na TV aberta, o "MasterChef Brasil" terá uma mini edição na Internet. Chamada "MasterChef Creators", a atração levará seis criadores de conteúdo sobre culinária a competir por um prêmio de R$ 200 mil. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

A apresentação será de Fih e Edu, do canal Diva Depressão. Eles serão responsáveis por conduzir os competidores pelos desafios, que envolvem a recriação de pratos famosos do MasterChef Brasil sob a supervisão dos jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin.

O novo programa também vai contar com chefs convidados, incluindo Julia Tricate, dona dos restaurantes De Segunda, De Primeira Botequim, Quintal de Primeira e Santokki, o criador de conteúdo chef Otto e o chef Felipe Gutierrez, head de gastronomia da Latam.

As gravações acontecem ainda em abril nos estúdios da Band. E o programa vai ao ar a partir do dia 6 de maio, no canal oficial do reality no YouTube. Depois, novos episódios vão ser publicados três vezes por semana, cada um com cerca de 35 minutos.

