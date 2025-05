Carlos Alberto de Nóbrega defende esposa 40 anos mais jovem: 'Cuida de mim mas não é cuidadora'

Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, voltou a defender a esposa, a médica Renata Domingues, 40 anos mais jovem, com quem é casado desde 2018. Em entrevista à revista Quem, publicada no último dia 02, o apresentador do SBT contou que os dois vivem uma relação amorosa de cuidado e companheirismo.

"Ela é o meu porto-seguro, cuida de mim com muito amor. Não quer dizer que ela seja uma cuidadora. Ela é uma mulher que está sempre ao meu lado e um pedaço de mau caminho", brincou o humorista.

Pivô de separação

Renata vem sendo constantemente acusada de ter sido o motivo do fim do segundo casamento de Carlos Alberto, com a socialite e empresária Andrea Nóbrega, com quem ele ficou entre 1996 e 2016.

No último mês de abril, ele veio a público condenar os ataques que a atual esposa rem recebido. “Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher. Ela não é meu primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro casamento, onde fui casado por 34 anos, me separei e fiquei amigo da minha mulher. Depois, casei novamente, não deu certo e eu me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse”, disse Carlos em um vídeo publicado no Instagram.

“Eu particularmente não ligo, mas quem não é do ramo da Comunicação, se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito. Tem notícias circulando que a Renata acabou com meu segundo casamento. Isso é um absurdo. Eu estou separado há 13 anos. Ela não merece. Deixe a Renata em paz. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste”, defendeu o comandante do “A Praça É Nossa".