Filha de Carlos Alberto de Nóbrega é confundida com namorada do pai e atacada na web

A influenciadora digital Mafe Nóbrega, de 24 anos, publicou uma foto do lado do pai, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, para celebrar os 89 anos dele, mas acabou sendo confundida com a namorada do apresentador, e sendo atacada nas redes sociais.

“89 anos da minha alma gêmea. Te amo além dessa vida”, escreveu ela na declaração.

Veja também É Hit Roberta Miranda revela que já se apaixonou pela mesma garota que o pai Zoeira Xuxa passa por implante capilar após revelar condição que causa queda de cabelo

Mafe acabou recebendo muitos comentários ofensivos: “Eu te entendo, eu também não gosto de trabalhar”, escreveu uma pessoa. “Ela é a cuidadora dele”, postou outra pessoa.

Na segunda-feira (17), a influenciadora rebateu o hate recebido: “Estou recebendo tantas notificações de comentários e foi na foto que postei com meu pai. Tem uns caras nojentos comentando 'tudo por dinheiro', achando que sou namorada do meu pai. Mesmo se fosse, não é da conta de vocês. Que nojo gente. Tem uns comentários que dá enjoo de ler”.

Mafe é gêmea de João Victor Nóbrega, fruto do casamento do famoso com a empresária Andréa Filomena.