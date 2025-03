Xuxa passa por implante capilar após revelar condição que causa queda de cabelo

Prestas a completar 62 anos, Xuxa revelou que passou por um implante capilar há cerca de 20 dias. A artista já havia falado publicamente que tem alopecia androgenética, uma condição hereditária que causa queda de cabelo.

“Tirei cabelinhos da parte de trás da cabeça e coloquei aqui em cima, na rodelinha, e na frente, nas entradas. Fiz há uns 20 dias. Daqui a três meses, esses fios devem cair e vão nascer outros no lugar. Eu não queria ter muito cabelo, só queria ter um cabelinho legal, sabe? Que não ficasse aparecendo as falhas”, disse, em entrevista ao Extra.

Xuxa, que faz aniversário no próximo dia 27, ainda relatou que falou publicamente sobre o implante para inspirar outras mulheres: “Estou nesse processo, inclusive para incentivar outras mulheres com alopecia. Homens costumam recorrer ao implante, a gente não. Eu quero muito que o meu dê certo para que as mulheres também tenham essa vontade de fazer”.

A apresentadora ainda passou por uma cirurgia no joelho, em janeiro, visando está em forma para a turnê “O último voo da nave”, prevista para o segundo semestre de 2025.

“O joelho já deu pra sarar, a cabeça (o cabelo) está no processo. Em junho ou julho, vamos começar os ensaios das músicas do show. Quero dançar muito funk, requebrar nos passinhos... Eu precisava do meu joelho legal. E agora vou jogar o cabelo pra um lado e pro outro. Além de uma nave poderosa, as pessoas talvez me vejam de 'chucas'”.

