Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (19)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (19)

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Ascânio dá a notícia a Rosalvo. Ricardo vai embora e Osnar consola Tieta. Tieta diz a Leonora que vai se vingar de tudo o que Perpétua lhe fez. Padre Mariano pede explicações a Perpétua sobre as acusações que fez a Tieta e sobre a volta de Ricardo para o seminário, mas ela não conta nada. Dário se oferece para ajudar Ascânio a organizar o plebiscito. Mirko manda Rosalvo organizar a festa de Santana do Agreste e distribuir comida na cidade para que todos votem a favor da instalação da fábrica. Tieta desconfia da fábrica e pergunta a Leonora se sabe de algo que ela desconhece. Leonora finge que não sabe de nada, mas Tieta não acredita nela. Amintas aconselha Leôncio a pedir ao coronel a mão de Filó em casamento. Dário comenta com Laura que vai pedir a Tieta para ajudá-lo na campanha contra a instalação da fábrica. Osnar pede a Dário e Laura para passar uns dias na casa deles com Tieta. Marcolino combina com seus amigos que Bafo de Bode vai ser o dono das terras de Mangue Seco.

O padre aceita a ajuda de Rosalvo e Bebê para organizar a festa de Santana do Agreste. Tieta chega à casa de Laura e Dário. Osnar já está lá esperando. Modesto vai à casa de Carol, com a desculpa de devolver umas revistas que Aída pegou com ela. Ele manda Carol lhe explicar o que está acontecendo e ela diz que se libertou dele. Modesto vai embora sem entregar as revistas. Edmundo ouve os pais comentando o caso de Modesto com Carol. Esta vai conhecer Tieta, que percebe que há alguma coisa entre ela e Osnar. Ele confirma isto. Imaculada conta a Filó que está escrevendo suas histórias. Arturzinho se lembra de Tonha. Osnar e Tieta brincam no mar e Carol observa. Leôncio pede Filó em casamento e Trapizomba vê os dois conversando. Edmundo diz a Letícia que Modesto conhece Carol. Tieta vai conversar com Carol. Tieta conversa com Carol e esta conta que está mudando de vida. Osnar vai à casa de Carol e discute com Tieta. Filó mente para o coronel e diz que Leôncio só a convidou para ir com ele à festa.

Modesto não consegue convencer a filha de que não é amante de Carol. Leonora lê uma carta que Ninete mandou para Tieta e avisa que Tonha vai voltar. O coronel descobre que Leôncio pediu a mão de Filó em casamento. Letícia procura Carol. Tieta tenta impedir Osnar de ir embora, briga com ele e os dois acabam se beijando. Depois do beijo, Tieta pede para Osnar ir embora. Letícia revela à mãe o que descobriu. Leonora discute com Ascânio porque ele só fala na fábrica. Aída conversa com Modesto, confessa que já sabia de tudo e pede que ele conte a verdade para Letícia. Imaculada pede a Letícia que perdoe o pai. Rosalvo beija Elisa e ela o expulsa. Tieta pergunta a Dário se ele está procurando algo no mar. Aída manda Letícia ouvir o que o pai tem a dizer. Letícia não aceita falar com o pai. Dário não conta a Tieta o que procura. Filó diz ao coronel que pensa em se casar com Leôncio, mas ele lhe ordena que esqueça a ideia. Timóteo ouve Rosalvo falando de Elisa com Bebê.

Aída explica a Letícia que sente gratidão por Carol e volta a lhe pedir que escute Modesto. Osnar, Chalita, Amintas e Cinira presenciam um ataque de Amorzinho. Amintas desliga o rádio e ela volta ao normal. Depois, os amigos aconselham Chalita a desfazer o noivado. Filó acorda passando mal. Letícia procura o pai. Ascânio convida Leonora para morar com ele. Ascânio avisa a Leonora que a está esperando em casa. Letícia diz ao pai que não quer mais vê-lo. Filó passa o dia aérea. Marcolino é escolhido para hospedar Bafo de Bode e convencê-lo de que é o dono de Mangue Seco. Aída diz a Carol que continua sua amiga. Mirko pensa em sobrevoar Santana do Agreste de ultraleve no dia da festa. Marcolino não consegue contar a Juracy que vai hospedar Bafo de Bode. Tieta volta para casa. Leonora se muda para a casa de Ascânio. Carol vai com Júnior conversar com Modesto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.