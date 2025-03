Antecipação do 13º do INSS em 2025: saiba quando pagamento deve ser feito

Com a aprovação do Orçamento da União para 2025, o governo federal pode autorizar, nas próximas semanas, a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS.

A medida, adotada desde 2020, durante a pandemia, tem sido mantida como instrumento de estímulo à atividade econômica no primeiro semestre.

Quando devem ser feitos os pagamentos

Em um cenário otimista, a primeira parcela do abono poderá ser creditada ainda em abril, dentro do calendário regular de pagamentos do INSS. Já a segunda parte seria liberada em maio.

Técnicos do governo já enviaram o processo ao Ministério da Fazenda, e a expectativa é que o decreto presidencial autorizando a antecipação seja assinado até o início de abril.

Se confirmado, o pagamento seguirá o calendário usual da folha do INSS, que começa a ser rodada na segunda quinzena de cada mês.

Assim, os pagamentos da primeira parcela devem começar no dia 25 de abril para quem recebe até um salário mínimo, e se estender até o início de maio para os segurados com renda acima do piso.

Abaixo, o calendário estimado para os meses de abril e maio, com base no cronograma tradicional:

Calendário de pagamentos INSS

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1 – 24/04

Final 2 – 25/04

Final 3 – 26/04

Final 4 – 29/04

Final 5 – 30/04

Final 6 – 02/05

Final 7 – 05/05

Final 8 – 06/05

Final 9 – 07/05

Final 0 – 08/05

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6 – 02/05

Finais 2 e 7 – 05/05

Finais 3 e 8 – 06/05

Finais 4 e 9 – 07/05

Finais 5 e 0 – 08/05

A segunda parcela, se mantido o padrão, será paga a partir de 24 de maio para os beneficiários com renda de até um salário mínimo, e nos dias úteis seguintes para os demais.

A antecipação deve beneficiar cerca de 35 milhões de segurados e injetar aproximadamente R$ 70 bilhões na economia.

Impopularidade do Governo

Apesar de não representar gasto extra – pois antecipa valores que já seriam pagos no segundo semestre – a medida ganha relevância neste momento em que o governo Lula enfrenta queda de popularidade e busca reforçar sua imagem junto a aposentados e pensionistas.

O pagamento do abono anual é destinado a quem recebeu, em 2024, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

A liberação do 13º no primeiro semestre não é obrigatória e depende de decreto presidencial. Até o momento, o governo não confirmou oficialmente a antecipação, mas a expectativa é que a definição ocorra até o fim de março ou início de abril.