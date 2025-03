Ranking das 20 cidades com metro quadrado mais caro do País tem 4 do Nordeste

Neste início de 2025, cidades de Santa Catarina continuam se destacando na lista das mais caras do Brasil para comprar um imóvel usado. Das 5 primeiras colocadas, quatro são catarinenses, a começar por Balneário Camboriú, cujo metro quadrado supera os R$ 14 mil.

Já as cidades nordestinas possuem presença discreta no Top 20. Apenas quatro figuram no rol: Maceió, Fortaleza, Recife e São Luís. Os dados são da mais recente pesquisa FipeZap, feita com base em milhares de anúncios imobiliários em 56 cidades.

No Nordeste, as capitais que aparecem na lista estão espalhadas entre a 12ª e a 20ª posição, mostrando que, apesar de um crescimento expressivo nos últimos anos, a valorização imobiliária na região ainda está abaixo das cidades mais caras do país.

20 cidades com imóveis mais caros do Brasil