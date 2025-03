Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (21)

A novela 'Volta por Cima' desta sexta-feira (21) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Violeta tenta intimidar Joyce.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta sexta-feira

Violeta tenta intimidar Joyce. Tati percebe que ficará sem o namorado e se entristece. Violeta manda Aquiles e Caçapa vigiarem Joyce. Jão conta para Madalena como foi a reunião com a diretoria da Viação Estelar. Silvia consola Yuki. Sebastian vai à nova casa de Joyce. Rosana segue Rique e descobre quem é o seu novo parceiro. Gerson se incomoda ao ver Marco falando em particular com um dos capangas da casa.

Madalena consegue com Osmar a foto de Cacá com Baixinho. Chega o dia do chá-revelação. Gigi sugere que Roxelle peça vários presentes para Gerson. Cacá, Ana Lúcia, Violeta, Osmar, Edson, Rosana e Nando chegam para a festa. Jão prepara a surpresa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.