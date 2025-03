Previsão do signo de Câncer para hoje, 23 de março

Nem todo domingo é sinônimo de descanso. Este, em especial, pode cutucar feridas antigas, trazer à tona dores que você achava que já tinha superado. A Lua em quadratura com Quíron remexe memórias e sensibilidades. Pode doer, sim. Pode ser desconfortável. Mas também pode ser profundamente revelador.



Ainda assim, há uma força mais potente pulsando: Vênus chegou ao coração do Sol e isso é uma bênção. É quando o desejo se purifica. Quando o que você valoriza se mostra com clareza. Quando você entende, do fundo da alma, o que realmente importa — e nada nem ninguém pode tirar isso de você.



O Sol em sextil com Plutão te lembra da tua capacidade de transformação. Você não precisa reagir com raiva, medo ou defesa. Você pode respirar fundo, olhar para a sua fera interna e dizer: "eu te vejo, mas quem guia sou eu."



Que esse domingo seja um dia de verdade. De coragem. E de reencontro com aquilo que você mais ama.

Signo de Câncer hoje

Amizades e parcerias entram em foco: quem caminha ao seu lado precisa vibrar na mesma frequência. Deseje com o coração, mas escolha com sabedoria. Você merece conexões mais verdadeiras. A ferida pode apertar, mas ela não precisa mais comandar suas decisões.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.