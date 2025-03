Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de março

A terça chega leve e as ideias circulam. A Lua em Aquário se entende bem com Júpiter, criando uma atmosfera fluida para encontros, trocas e descobertas. O dia favorece conversas significativas, negociações inteligentes e conexões que expandem horizontes.



Abra sua mente e permita-se ver por novos ângulos, escutar com mais presença, aprender algo diferente. As melhores soluções podem vir de uma perspectiva que ainda não foi considerada.



À noite, às 19h02, Mercúrio faz sextil com Plutão e traz mais profundidade aos diálogos. O que parecia superficial pode ganhar camadas. Uma boa hora para investigar, planejar e acessar verdades — inclusive as suas.

Signo de Áries hoje

Hoje é um ótimo dia para rever metas coletivas e conexões profissionais. Conversas com amigos ou pessoas influentes podem abrir novas portas. Esteja disponível para ouvir e aceitar opiniões diferentes das suas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.