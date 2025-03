Gracyanne Barbosa surpreende ao mostrar bagunça em closet

Gracyanne Barbosa, última eliminada do BBB 25, surpreendeu a web ao mostrar, nesta terça-feira (25), as consequências dos dias intensos no confinamento. Nos stories do Instagram ela mostrou como anda o armário em casa.

"Gente, enfim, em casa. Vou arrumar a mala. Quem me acompanha, sabe que eu me mudei uns três dias antes de confinar, e eu cheguei em casa e estava assim o closet", disse a musa fitness, exibindo o closet desarrumado.

E não, a ex-BBB não tirou um tempinho para arrumar a bagunça. Ela avisou que já estava de passagem para mais compromissos: "Agora, preciso achar uma roupa para arrumar a mala e viajar amanhã. Socorro!"

Compromissos pós BBB

Eliminada na última terça-feira (18), Gracyanne fez uma série de participações nos programas da rede Globo, como Mais Você e Domingão com Huck. Neste último, ela reencontrou Belo, o ex-marido, com quem ficou 16 anos.

No programa, o cantor elogiou Gracyanne, dizendo que ela estava “maravilhosa", a tirando para dançar ao cantar a música "Reinventar". O hit é o mesmo que fez Belo chorar no palco, em um show comemorativo do Soweto, grupo onde começou a carreira, um dia depois do casal confirmar o fim do casamento à CNN, em abril de 2024.

O clima entre os ex-pombinhos movimentou as gravações do dominical e as redes sociais. No palco do Domingão, houve coro de "beija, beija" vindo da plateia.

Na internet, muitos fãs deixaram claro que torcem pela volta do casal. Outros, opinaram sobre a possível reação da atual namorada do cantor, Rayane Figliuzzi.