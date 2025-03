Chá revelação com ultrassom ao vivo no Ceará viraliza nas redes sociais; vídeo

Após mais de dois anos de tentativas, a enfermeira pediátrica Larissa Lima Sales, de 35 anos, e o marido, o médico oftalmologista Paulo Victor Fernandes Sales, 37, receberam a notícia que tanto esperavam: estavam grávidos. O casal, que mora em Tauá (CE), viralizou nas redes sociais, no último domingo (23), ao compartilhar o vídeo do chá revelação inusitado, em que a descoberta do sexo do bebê foi feita por meio de uma ultrassonografia ao vivo transmitida em um telão para os convidados.

O vídeo atualmente já ultrapassa 5 milhões de visualizações no TikTok e continua viralizando no Instagram.

A surpresa, no entanto, teve um imprevisto, pois com 14 semanas de gestação, o bebê estava “virado”, impossibilitando a visualização do sexo no momento da transmissão. Felizmente, o casal já havia se preparado para esse cenário.

O médico e amigo do casal, Dr. Misael Medeiros, que realizou o exame com 12 semanas, entregou o resultado ao cerimonialista anteriormente, garantindo que a revelação acontecesse como planejado. Foi então que a celebração começou: Larissa e Dr. Paulo estavam à espera de uma menina, Lara.

Histórico de tentativas

Com a repercussão, Larissa passou a receber relatos de mulheres com dificuldades para engravidar. Nas redes sociais, ela contou que, desde outubro de 2022, enfrentava testes negativos e tentativas sem sucesso. Ao Diário do Nordeste, ela afirma ter passado por um processo “muito desafiador” e que precisou de acompanhamento psicológico.

Já seu marido, Paulo Victor, que já era pai de uma menina de 13 anos, também sonhava em ter um filho homem, que se chamaria João Pedro.

Durante esse período, Larissa recorreu à fé. Em um sonho, ela diz que se via na praia, chorando e perguntando a Deus por que não engravidava. Uma voz então lhe respondeu que sua oração seria atendida e prometeu um filho chamado João Pedro — nome que, sem que ela soubesse, já era o preferido do marido.

Enquanto buscava respostas para suas dificuldades, Larissa recebeu um exame com um diagnóstico errado, que afirmava que ela não poderia ter filhos naturalmente. Abalada, cogitou a fertilização in vitro (FIV). Pouco depois, um segundo médico revisou os exames e confirmou que a gravidez era possível com indução hormonal. Após duas tentativas sem sucesso, ela descobriu que estava grávida na terceira.

Devoção à Santa Terezinha e uma nova revelação

Em meio às dificuldades, Larissa conta que se tornou devota de Santa Terezinha. Certo dia, ela estava chorando na igreja quando uma desconhecida perguntou: “Você conhece Santa Terezinha?” Ao responder que não, ouviu: “Conheça, porque ela vai enxugar suas lágrimas". Ela então passou a fazer a novena da santa e, certo dia, recebeu uma rosa vermelha, sinal para os fiéis de que a graça seria alcançada. Com pouco tempo, em janeiro, descobriu a gestação.

No dia do seu aniversário, já grávida, Larissa diz que teve outro sonho marcante. Nele, uma voz perguntou repetidamente qual era seu maior desejo; ela respondeu que queria ser mãe de João Pedro. Na terceira vez, a voz questionou: “Qual era seu sonho de infância?” Foi então que ela lembrou do desejo de seu pai, falecido em 2012, de que ela se chamasse Lara. Entretanto, esse nome já havia sido usado por um amigo dele, e que acabou dando a ela o nome de Larissa. Ao recordar dessas lembranças, ela compreendeu no sonho a confirmação de que seu desejo de infância se realizaria, quando a voz lhe disse: “Ela já está em seu ventre".

