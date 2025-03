CAPTEI: Verão em Festa - Summer Party de Nadja Saraiva no Rooftop do Comodoro

No último sábado, 15, a chuva deu uma trégua e fez a tarde se iluminar para a comemoração dos 50 anos de Nadja Saraiva, empresária do setor de combustíveis de aviação e transporte.

O Rooftop do Comodoro do Iate Clube, hotspot da cidade, foi o cenário perfeito para essa celebração de gerações. Lilian Porto e sua equipe comandaram todo o cerimonial do evento.

A festa, que começou ao entardecer e se estendeu até às 23h, foi ambientada por Carine Moreira, trazendo a energia vibrante de uma Summer Party. O espaço tinha flores gigantescas de palha, mobiliários elegantes de madeira, ilhas de degustações e espreguiçadeiras com estamparia de listras.

Destaque para o bolo com 50 velas coloridas da Sapore Trufado, que fez a diferença na mesa exclusiva com flores e frutas.

Os drinks criativos, cada um com uma mensagem motivacional, alegraram todos os convidados durante o entardecer, ao som contagiante da banda “vezes5”.

O menu da festa tinha um cardápio elaborado pela Confité.

Animando a festa na área climatizada, Balanço Social e a super Sandrinha, que fez todos dançarem até o final.

Nadja, cercada por amigos e filhos, mostrou que a vida é uma celebração contínua, assim como sua trajetória de sucesso. Um brinde a muito mais que vem pela frente!

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira!

